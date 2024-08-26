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Сегодня, 22:24

Футболист «Зенита» Педро считает, что девушки не должны работать

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Педро поделился мнением о том, должны ли девушки работать.

«Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы. Работает ли моя девушка? Нет», — цитирует Педро Legalbet.

Педро перешел в «Зенит» 5 февраля из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до декабря 2028-го.

18-летний футболист провел за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав одну голевую передачу.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
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