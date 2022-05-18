«РБ Спорт»: «Зенит» вышел из переговоров по контракту Артема Дзюбы

«Зенит» прекратил вести переговоры с нападающим Артемом Дзюбой по поводу контракта, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб решил выйти из обсуждения после того, как футболист отклонил очередное предложение «Зенита» о новом соглашении.

В СМИ писали, что Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты.

В понедельник, 16 мая, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Также в числе претендентов на нападающего называлась «Црвена Звезда».