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Сегодня, 10:52

«РБ Спорт»: «Зенит» вышел из переговоров по контракту Артема Дзюбы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» прекратил вести переговоры с нападающим Артемом Дзюбой по поводу контракта, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб решил выйти из обсуждения после того, как футболист отклонил очередное предложение «Зенита» о новом соглашении.

В СМИ писали, что Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты.

В понедельник, 16 мая, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Также в числе претендентов на нападающего называлась «Црвена Звезда».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-vy-shel-iz-peregovorov-s-dzyuboj/
Артем Дзюба
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