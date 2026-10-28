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Массовая драка на матче юношеских команд Родина-Юнитра — Торпедо в Первенстве Москвы: избиение футболистов, пострадавшие, реакция МФФ и подробности конфликта

«Подобные инциденты недопустимы». Болельщиков «Родины» обвинили в избиении футболистов молодежки «Торпедо»

Егор Сергеев
корреспондент
Они участвовали в массовой потасовке после матча Первенства Москвы.

Матч Летнего Первенства Москвы между юношескими командами «Родина-Юнитра» и Ю.М. «Торпедо» (1:2) закончился массовой потасовкой с участием взрослых болельщиков. По сообщениям СМИ, в драку вмешались родители футболистов: несколько подростков пострадали, а одного из них госпитализировали с сотрясением мозга. Московская федерация футбола (МФФ) начала разбирательство совместно с правоохранительными органами.

Что произошло?

Команды 2009 года рождения встретились на стадионе «Спартаковец» в минувшее воскресенье в рамках 22-го тура Летнего Первенства. После финального свистка на поле вспыхнул конфликт, переросший в потасовку футболистов со зрителями игры — судя по появившимся в Сети кадрам, в ней участвовали и взрослые болельщики.

По одной из версий, которую опубликовал Telegram-канал «Mash на спорте», началось все с того, что фанаты «Родины» на протяжении встречи оскорбляли соперников — в какой-то момент между ними и футболистами началась словесная перепалка, а вратарь черно-белых Илья Медведев ответил на выкрики с трибун жестом, опустив большой палец вниз.

В итоге несколько зрителей выбежали на поле. Как отметили очевидцы, среди нападавших были родители воспитанников «Родины». В драке ряд футболистов получили ушибы, одного даже увезли в больницу. Согласно протоколу красные карточки за агрессивное поведение получили четыре игрока — по два из каждой команды.

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Позднее Mash представил версию другой стороны конфликта. По словам собеседников канала, Медведев сам провоцировал болельщиков: выкрикивал оскорбления в адрес родственников футболистов «Родины», затрагивал темы смерти и «другие табуированные вопросы». Судя по видео, после победы он также демонстративно показывал в их сторону свою игровую футболку.

Один из игроков хозяев ответил голкиперу, после чего началась потасовка. Увидев происходящее, отцы участников матча выбежали на газон. При этом они якобы не били подростков, а лишь толкались с ними.

Активные болельщики «Родины» отрицают причастность к нападению — по их словам, в конфликт вмешались исключительно родители воспитанников школы.

Telegram-канал Ultras Action вскоре раскрыл дополнительные подробности — сильнее всех пострадал капитан «Торпедо» Эрик Оганнисян. Авторы публикации сообщают: подростка несколько раз ударили ногами по голове, после чего его госпитализировали с сотрясением мозга. Также утверждается, что некоторые взрослые зрители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«С футболистами и их родителями проводится работа»

Московская федерация футбола (МФФ) уже отреагировала на происшествие.

«МФФ принципиально осуждает любые проявления насилия и агрессии на футбольных соревнованиях. Безопасность игроков, тренеров, судей и зрителей, а также соблюдение норм спортивной этики являются безусловными требованиями к проведению матчей. Подобные инциденты недопустимы, особенно в рамках детско-юношеских соревнований», — говорится в заявлении.

Организация начала разбирательство совместно с правоохранительными органами. После изучения обстоятельств контрольно-дисциплинарный комитет примет решение в соответствии с регламентом МФФ. К виновным также могут применить меры, предусмотренные законодательством.

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Директор отделения «Родина-Юнитра» Евгений Бобров тоже осудил произошедшее.

«Футбол существует для того, чтобы сближать людей, а не становиться причиной конфликтов, а поле — не место для провокаций и потасовок. Ведется внутреннее расследование. С нашей стороны с воспитанниками нашей академии и их родителями проводится работа в целях профилактики и избежания подобных инцидентов в будущем», — заявил Бобров.

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 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
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 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
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