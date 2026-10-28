«Подобные инциденты недопустимы». Болельщиков «Родины» обвинили в избиении футболистов молодежки «Торпедо»
Матч Летнего Первенства Москвы между юношескими командами «Родина-Юнитра» и Ю.М. «Торпедо» (1:2) закончился массовой потасовкой с участием взрослых болельщиков. По сообщениям СМИ, в драку вмешались родители футболистов: несколько подростков пострадали, а одного из них госпитализировали с сотрясением мозга. Московская федерация футбола (МФФ) начала разбирательство совместно с правоохранительными органами.
Что произошло?
Команды 2009 года рождения встретились на стадионе «Спартаковец» в минувшее воскресенье в рамках 22-го тура Летнего Первенства. После финального свистка на поле вспыхнул конфликт, переросший в потасовку футболистов со зрителями игры — судя по появившимся в Сети кадрам, в ней участвовали и взрослые болельщики.
По одной из версий, которую опубликовал Telegram-канал «Mash на спорте», началось все с того, что фанаты «Родины» на протяжении встречи оскорбляли соперников — в какой-то момент между ними и футболистами началась словесная перепалка, а вратарь черно-белых Илья Медведев ответил на выкрики с трибун жестом, опустив большой палец вниз.
В итоге несколько зрителей выбежали на поле. Как отметили очевидцы, среди нападавших были родители воспитанников «Родины». В драке ряд футболистов получили ушибы, одного даже увезли в больницу. Согласно протоколу красные карточки за агрессивное поведение получили четыре игрока — по два из каждой команды.
Позднее Mash представил версию другой стороны конфликта. По словам собеседников канала, Медведев сам провоцировал болельщиков: выкрикивал оскорбления в адрес родственников футболистов «Родины», затрагивал темы смерти и «другие табуированные вопросы». Судя по видео, после победы он также демонстративно показывал в их сторону свою игровую футболку.
Один из игроков хозяев ответил голкиперу, после чего началась потасовка. Увидев происходящее, отцы участников матча выбежали на газон. При этом они якобы не били подростков, а лишь толкались с ними.
Активные болельщики «Родины» отрицают причастность к нападению — по их словам, в конфликт вмешались исключительно родители воспитанников школы.
Telegram-канал Ultras Action вскоре раскрыл дополнительные подробности — сильнее всех пострадал капитан «Торпедо» Эрик Оганнисян. Авторы публикации сообщают: подростка несколько раз ударили ногами по голове, после чего его госпитализировали с сотрясением мозга. Также утверждается, что некоторые взрослые зрители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«С футболистами и их родителями проводится работа»
Московская федерация футбола (МФФ) уже отреагировала на происшествие.
«МФФ принципиально осуждает любые проявления насилия и агрессии на футбольных соревнованиях. Безопасность игроков, тренеров, судей и зрителей, а также соблюдение норм спортивной этики являются безусловными требованиями к проведению матчей. Подобные инциденты недопустимы, особенно в рамках детско-юношеских соревнований», — говорится в заявлении.
Организация начала разбирательство совместно с правоохранительными органами. После изучения обстоятельств контрольно-дисциплинарный комитет примет решение в соответствии с регламентом МФФ. К виновным также могут применить меры, предусмотренные законодательством.
Директор отделения «Родина-Юнитра» Евгений Бобров тоже осудил произошедшее.
«Футбол существует для того, чтобы сближать людей, а не становиться причиной конфликтов, а поле — не место для провокаций и потасовок. Ведется внутреннее расследование. С нашей стороны с воспитанниками нашей академии и их родителями проводится работа в целях профилактики и избежания подобных инцидентов в будущем», — заявил Бобров.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1