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Сегодня, 11:00

«Ахмат» ведет переговоры с Шелией о новом контракте

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ахмат» предложил новый контракт вратарю Гиорги Шелии, сообщает Metaratings.ru.

Действующее соглашение 33-летнего россиянина с грозненским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Шелия провел 15 матчах за «Ахмат», в которых пропустил 13 мячей. В шести встречах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 29 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» набрал 41 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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