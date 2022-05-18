«Ахмат» ведет переговоры с Шелией о новом контракте

«Ахмат» предложил новый контракт вратарю Гиорги Шелии, сообщает Metaratings.ru.

Действующее соглашение 33-летнего россиянина с грозненским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Шелия провел 15 матчах за «Ахмат», в которых пропустил 13 мячей. В шести встречах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 29 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» набрал 41 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.