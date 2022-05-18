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РПЛ вновь перенесла аукцион на титульное спонсорство

Роман Шишов
Корреспондент
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Российская премьер-лига снова перенесла аукцион на титульное спонсорство, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на Российский аукционный дом (РАД), проводящий торги.

«Срок приема заявок на участие в запросе предложений по привлечению титульного спонсора Чемпионата России по футболу среди клубов Российской премьер-лиги на сезоны 2022/2023 — 2025/2026 продлен до 26 мая 2022 г. Подача ценовых предложений участниками состоится 30 мая 2022 года», — рассказал представитель РАД.

При этом инициатором переноса выступила РПЛ. Изначально аукцион был запланирован на 25 апреля. Начальная цена на весь период составляла 4,2 миллиарда рублей, минимальный шаг — 100 миллионов рублей. Затем аукцион был перенесен на 16 мая.

Ранее сообщалось, что на статус титульного спонсора претендуют Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк. Последний предложил 1,2 миллиарда рублей за каждый сезон сотрудничества.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-vnov-perenesla-auktsion-na-titul-noe-sponsorstvo/
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