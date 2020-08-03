«Зенит» всем доволен и ни на что не жалуется". Прядкин ответил на критику «Локо» по поводу календаря

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил принципы составления календаря нового чемпионата.

— Прозвучала критика от «Локомотива», которому не понравилось излишнее, по мнению руководства клуба, количество матчей в августе.

— Абсолютно с ней не согласен. Мы как раз сделали все возможное для участников еврокубков, то есть минимизировали число выездов и матчей против топ-клубов перед европейскими встречами, — считает глава лиги. — Тот же «Локомотив» в прошлом сезоне получил гораздо более сложный календарь — перед Лигой чемпионов у него было пять выездных матчей и домашняя встреча с «Зенитом». В этом — всего два выезда и ни одного матча с ведущими командами. Также максимально учли интересы клубов, которые участвуют в квалификации еврокубков.

Август, соглашусь, насыщен, но другого выхода у нас просто не было. Точнее, был, но все остальные клубы РПЛ выступали за более плотный календарь на хороших полях в августе, чем за уход еще дальше в декабрь. Дат в сентябре, на которые можно хоть что-то перенести, тоже не было. Кстати, у «Зенита» в августе те же семь матчей, что и у «Локомотива», при этом железнодорожники сыграют за пределами Москвы всего две встречи, а питерцы, с учетом Суперкубка, — четыре. Но «Зенит» всем доволен и ни на что не жалуется. (Игорь Рабинер).

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.