«Зенит» в большинстве обыгрывает «Акрон» после первого тайма

«Зенит» забил два гола в ворота «Акрона» в матче 18-го тура РПЛ — 2:0. Встреча проходит на «Газпром Арене».

С 14-й минуты гости играют в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Ионуц Неделчару.

Голы за «Зенит» забили Жерсон, для которого этот мяч стал дебютным в чемпионате России, и Луис Энрике.