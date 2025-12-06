«Зенит» — «Акрон»: Луис Энрике забил гол пяткой

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике удвоил преимущество команды в матче 18-го тура РПЛ с «Акроном» — 2:0.

Педро со стандарта низом покатил на ближний угол вратарской, а Энрике пяткой переправил мяч в ворота.

Для Энрике это второй гол за сине-бело-голубых.