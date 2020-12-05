«Зенит» — «Урал»: стартовые составы. Лунев играет впервые с июля
Стали известны составы «Зенита» и «Урала» на матч 17-го тура Тинькофф-РПЛ. Место в воротах петербуржцев займет Андрей Лунев. Для голкипера эта игра стала первой в сезоне и первой после матча с «Ахматом» (1:1) 11 июля, в которой он получил травму. С капитанской повязкой чемпионов России снова выведет Артем Дзюба.
В атаке «Урала» выйдет экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк.
«Зенит»: Лунев, Дуглас, Чистяков, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные — Кержаков, Васютин, Караваев, Круговой, Прохин, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Мирзов, Крапухин, Шамкин.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Рыков, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Запасные — Годзюр, Герасимов, Кузьмичев, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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