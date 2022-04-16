16 апреля в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграет с «Уралом» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Урал». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 16.25.

«Зенит» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 14-й с 21 баллом.

В первом круге команда Игоря Шалимова сыграла вничью с сине-бело-голубыми в 14-м туре РПЛ — 0:0.