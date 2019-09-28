«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме

«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 28 сентября, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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