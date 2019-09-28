«Зенит» сыграет против «Локомотива» в лазурной форме
12:17
«Зенит» в своем официальном Twitter cообщил о том, что сыграет в лазурной форме в выездном матче 11-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 28 сентября, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
Сыграем в лазурном! #ЛокоЗенит pic.twitter.com/WoHfLwgjy1— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 28, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Опрос
проголосовало: 8266Все опросы
Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...