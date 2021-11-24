«Зенит» стал лучшим российским клубом по активности в соцсетях в октябре
«Зенит» занял первое место по активности в социальных сетях в октябре, сообщает Deportes &Finanzas.
По данным источника, за прошлый месяц в соцсетях клуба из Санкт-Петербурга было зарегистрировано 8,16 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, репосты, просмотры). Вторым стал «Спартак» (7,63 миллиона взаимодействий), на третьей строчке — «Динамо» (2,4 миллиона взаимодействий).
?? @zenit_spb russian football club with the highest social media engagement during october of 2021!— Deportes&Finanzas(r) (@DeporFinanzas) November 24, 2021
?,??? ?? !!!
2.@fcsm_official 7,63M
3.@fcdynamo 2,40M#twitter #instagram #facebook #youtube #tiktok ?? pic.twitter.com/OVeBFc9Eni
В рамках исследования учитывались данные официальных аккаунтов клубов в Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и TikTok. Отметим, что в сентябре лучшим клубом по активности в соцсетях становился «Спартак».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю