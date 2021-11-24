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«Зенит» стал лучшим российским клубом по активности в соцсетях в октябре

14:14
Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» занял первое место по активности в социальных сетях в октябре, сообщает Deportes &Finanzas.

По данным источника, за прошлый месяц в соцсетях клуба из Санкт-Петербурга было зарегистрировано 8,16 миллиона взаимодействий (лайки, комментарии, репосты, просмотры). Вторым стал «Спартак» (7,63 миллиона взаимодействий), на третьей строчке — «Динамо» (2,4 миллиона взаимодействий).

В рамках исследования учитывались данные официальных аккаунтов клубов в Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и TikTok. Отметим, что в сентябре лучшим клубом по активности в соцсетях становился «Спартак».

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Иван Торопцев все материалы автора

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