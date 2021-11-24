Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан

По информации «СЭ», сегодня правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков.

В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.

видео задержания Павла Худякова. pic.twitter.com/DgkcKZISVX — Крис Порзингис (@porzynews) November 24, 2021

Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.