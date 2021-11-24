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Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков задержан

13:27
Павел Худяков. Фото ФК "Тамбов"
Павел Худяков. Фото ФК &quot;Тамбов&quot;
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По информации «СЭ», сегодня правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков.

В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.

Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет.

По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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