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Бывшему спортивному директору «Тамбова» грозит до 10 лет тюрьмы

14:26
Павел Худяков. Фото ФК «Тамбов»
Павел Худяков. Фото ФК «Тамбов»
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Бывшему спортивному директору «Тамбова» Павлу Худякову грозит до 10 лет заключения, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, Худякову предъявят обвинение по шести уголовным делам по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и, вероятнее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом. Далее дело будет передано в суд, функционеру грозит до 10 лет лишения свободы за хищения группой лиц в особо крупном размере государственных средств, поступавших в «Тамбов».

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали Худякова.

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/15151

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Иван Торопцев все материалы автора

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