Бывшему спортивному директору «Тамбова» грозит до 10 лет тюрьмы
14:26
Бывшему спортивному директору «Тамбова» Павлу Худякову грозит до 10 лет заключения, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».
По информации источника, Худякову предъявят обвинение по шести уголовным делам по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и, вероятнее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом. Далее дело будет передано в суд, функционеру грозит до 10 лет лишения свободы за хищения группой лиц в особо крупном размере государственных средств, поступавших в «Тамбов».
Сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали Худякова.
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