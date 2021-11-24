Бывшему спортивному директору «Тамбова» грозит до 10 лет тюрьмы

Бывшему спортивному директору «Тамбова» Павлу Худякову грозит до 10 лет заключения, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, Худякову предъявят обвинение по шести уголовным делам по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и, вероятнее всего, изберут меру пресечения, связанную с арестом. Далее дело будет передано в суд, функционеру грозит до 10 лет лишения свободы за хищения группой лиц в особо крупном размере государственных средств, поступавших в «Тамбов».

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы задержали Худякова.