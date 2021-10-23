Червиченко: «Если у «Зенита» сыграют все ключевые игроки, «Спартак» будет растерзан»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».
«Спартаку» будет очень тяжело в этом матче. Жиго пропускает игру, максимальная нагрузка будет на Джикию, не знаю, как он один будет сдерживать всех бразильцев. «Зенит» обыграет «Спартак». Если у питерцев сыграют все ключевые игроки: Малком, Клаудиньо и Барриос, то красно-белые будут растерзаны. «Зенит» отлично атакаует, а защищаться москвичам некем. Если Рассказов снова выйдет в центре обороны, комедия повторится. Жаль, что встреча пройдет почти без зрителей, их будет не хватать», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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