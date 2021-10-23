Зайнутдинов: «ЦСКА начал не так, как ожидали, но последние 4-5 матчей провели хорошо»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился мнением о выступлении армейцев в сезоне-2021/22.

«Начали, если честно, не так, как ожидали. Теряли очки, но последние 4-5 матчей провели хорошо, пришли в себя. Обретаем форму, а сам я восстановился после травмы, которая долго не давала играть. Хочу прогрессировать дальше вместе с командой и набирать очки.

Очень важно было выиграть дерби со «Спартаком» для наших болельщиков, и мы вырвали победу, порадовали их. До этого я уже побеждал красно-белых в чемпионате и с ЦСКА, и с «Ростовом», проигрывал только на Кубок. Еще, кстати, именно в ворота «Спартака» сделал свой первый дубль в России», — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт клуба.

ЦСКА после 11 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.