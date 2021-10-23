Зайнутдинов: «ЦСКА начал не так, как ожидали, но последние 4-5 матчей провели хорошо»
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился мнением о выступлении армейцев в сезоне-2021/22.
«Начали, если честно, не так, как ожидали. Теряли очки, но последние 4-5 матчей провели хорошо, пришли в себя. Обретаем форму, а сам я восстановился после травмы, которая долго не давала играть. Хочу прогрессировать дальше вместе с командой и набирать очки.
Очень важно было выиграть дерби со «Спартаком» для наших болельщиков, и мы вырвали победу, порадовали их. До этого я уже побеждал красно-белых в чемпионате и с ЦСКА, и с «Ростовом», проигрывал только на Кубок. Еще, кстати, именно в ворота «Спартака» сделал свой первый дубль в России», — приводит слова Зайнутдинова официальный сайт клуба.
ЦСКА после 11 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bktiyor-zaynutdinov-parni-predlozhili-zastrakhovat-to-mesto-kotorym-ya-zabil-gol/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю