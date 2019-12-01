Бывший арбитр ФИФА, экс-глава Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников прокомментировал спорные эпизоды матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». В частности, он обратил внимание на автогол Ильи Кутепова, а также два неназначенных пенальти за игру спартаковцев в штрафной.

— ВАР действовал в связи с протоколом игры, — сказал Левников в эфире «Матч премьер». — Ни один повтор не позволил видеоассистенту усомниться, что арбитр принял неверное решение. Мешков решил, что гол забит правильно, ВАР подтвердил, так что нет необходимости просматривать.

Руки Дзюбы на корпусе игрока, но нигде не видно, что он тянет или толкает игрока. Я не вижу очевидного фола, так что ВАР не имеет права вмешиваться.

На 8-й минуте ВАР должен был вмешаться. Есть подозрение, что мяч коснулся руки. Она была отставлена в сторону. Если бы было касание, были бы основания назначить пенальти. Но повтор показывает, что мяч попал не в руку, а в туловище Жиго.

Во втором эпизоде с точки зрения игры рукой арбитр правильно трактовал эпизод. В единоборстве руки Зобнина в естественном положении, это не игра рукой, это разрешенные действия.