«Зенит» — «Спартак»: Кофрие получил красную карточку за фол на Азмуне в своей штрафной
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие получил красную карточку в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
24-летний бельгиец нарушил правила на форварде сине-бело-голубых Сердаре Азмуне на 79-й минуте встречи и получил желтую карточку, которая стала для него второй в игре.
Кофрие перешел в «Спартак» в конце августа из «Сент-Трюйдена». Для защитника это удаление стало вторым в составе красно-белых, в первый раз он удалился в игре второго тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
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