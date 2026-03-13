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13 марта, 16:00

«Зенит» — «Спартак»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче 21-го тура чемпионата России в субботу, 14 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и спартаковцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Спартак

Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Спартак» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

&laquo;Зенит&raquo; примет &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;матче 21-го тура РПЛ.«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

После 20 туров «Зенит» находится на втором месте в РПЛ с 42 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2), а «Спартак» победил «Акрон» (4:3).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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