«Зенит» и «Спартак» встретятся в матче 21-го тура чемпионата России в субботу, 14 марта. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и спартаковцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Спартак» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

После 20 туров «Зенит» находится на втором месте в РПЛ с 42 очками. «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. В 20-м туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2), а «Спартак» победил «Акрон» (4:3).