«Динамо» Махачкала и «Оренбург» встретятся в матче 21-го тура чемпионата России в пятницу, 13 марта. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

13 марта, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире встречу махачкалинцев и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Обе команды располагаются в зоне стыковых матчей, набрав 18 очков в 20 турах РПЛ. В 20-м туре «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (0:2), а «Оренбург» победил «Зенит» (2:1).