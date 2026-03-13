Глушенков объяснил, почему не общается с журналистами: «Чушь спрашивают — нет смысла разговаривать»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков объяснил, почему редко дает интервью представителям СМИ. Футболист признался, что не видит смысла в общении с прессой из-за характера задаваемых вопросов.

«Я не собираюсь общаться. Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают — нет смысла вообще разговаривать», — сказал Глушенков на YouTube-канале «Зенита».

26-летний хавбек также отметил, что сосредоточен исключительно на игре и старается не отвлекаться на внешние факторы.

В нынешнем сезоне Глушенков провел за «Зенит» 23 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

В субботу, 14 марта, сине-бело-голубые примут на своем поле «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

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