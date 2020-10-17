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«Зенит» — «Сочи»: трансляция матча — в 14.00

12:00
«Зенит» — «Сочи». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» — «Сочи». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В субботу, 17 октября, «Зенит» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ примет «Сочи». Начало игры в 14:00.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, «Сочи» занимает четвертое место.

Следить за матчем «Зенит» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Сочи»

Зенит — Сочи

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