«Зенит» — «Сочи»: Малком забил гол после грубой ошибки Юсупова

Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Он сделал счет 6:0 во втором тайме против «Сочи».

Малком воспользовался грубой ошибкой полузащитника сочинцев Артура Юсупова. Тот сделал передачу прямо на ногу бразильцу, который отправил мяч мимо вратаря соперника.