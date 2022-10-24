«Зенит» — «Сочи»: Малком забил гол после грубой ошибки Юсупова
Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».
Он сделал счет 6:0 во втором тайме против «Сочи».
Малком воспользовался грубой ошибкой полузащитника сочинцев Артура Юсупова. Тот сделал передачу прямо на ногу бразильцу, который отправил мяч мимо вратаря соперника.
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Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
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Факел – Ростов
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Локомотив – Динамо
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|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
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|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
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|
Ахмат – Торпедо
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|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
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Зенит – Сочи
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
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Спартак
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Александр Соболев
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Локомотив
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