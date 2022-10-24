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Сегодня, 21:36

«Зенит» — «Сочи»: Малком забил гол после грубой ошибки Юсупова

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком оформил дубль в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Он сделал счет 6:0 во втором тайме против «Сочи».

Малком воспользовался грубой ошибкой полузащитника сочинцев Артура Юсупова. Тот сделал передачу прямо на ногу бразильцу, который отправил мяч мимо вратаря соперника.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
7:0
Сочи

Артур Юсупов
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Сочи
2
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 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
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