Экс-ассистент Абаскаля: «Под руководством Гильермо «Спартак» стал командой»

Тренер-терапевт Месут Темель, работавший в «Базеле» с нынешним главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, поделился мнением о специалисте.

«Успех «Спартака» не стал сюрпризом для меня, абсолютно. Не имеет значения, как тебя зовут — Юлиан Нагельсманн или как-то еще, важно, чтобы ты сам понимал свой футбол. Абаскаль понимает. Сейчас у него в распоряжении отличные футболисты и немного удачи. Удача всегда нужна, — цитирует «РБ Спорт» Темеля. — Но он выстроил тренировочный процесс, хорошие отношения с игроками и руководителями клуба. И поэтому выигрывает. «Спартак» под его руководством стал командой. Сильные стороны Абаскаля? Их много. Он обожает футбол. Гильермо не приходит на тренировку за час до ее начала. Он появляется за пять часов и планирует каждую мелочь».

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Торпедо» 30 октября.