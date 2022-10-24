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Президент «Урала» Иванов: «Я считаю, что уход из зоны вылета — это тренерская работа Гончаренко»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил победу команды над «Крыльями Советов» в матче 14-тура РПЛ (2:1).

«У нас еще не было такого, чтобы мы выиграли четыре игры кряду в чемпионате. Я считаю, что уход из зоны вылета — это тренерская работа Гончаренко. Когда пошли первые победы, ребята немного раскрепостились, сейчас играют в свой хороший футбол.

Газинский сегодня должен был забить на второй минуте, но не получилось. Юра — очень хороший футболист, и мы об этом знали. Мы рады, что он остался с нами.

Что касается травмированных игроков, сегодня им дали выходной. В среду они соберутся, и врачи будут над ними колдовать. Не знаю, удастся ли увидеть Влута, до перерыва. У нас приехал Андрей Егорычев, он вернулся после операции и начнет в общей группе. Слава Подберезкин опять выбыл", — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Команда из Екатеринбурга одерживает четвертую победу подряд в РПЛ, шестую — во всех турнирах. «Урал», набрав 16 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://metaratings.ru/news/grigoriy-ivanov-ukhod-urala-iz-zony-vyleta-eto-trenerskaya-rabota-goncharenko-1394262/
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