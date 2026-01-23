«Зенит»: расписание матчей в январе и феврале

Расписание игр «Зенита» во второй половине сезона-2025/26

«Зенит» открыл 2026 год с товарищеского матча против «Шанхай Порта» (4:1) в четверг, 22 января.

В начале февраля команда Сергея Семака сыграет в зимнем кубке РПЛ с «Динамо», «Краснодаром» и ЦСКА, 17 февраля проведет товарищескую игру с «Краснодаром», а 27 февраля встретится дома с «Балтикой» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Зенит»: расписание матчей на январь и февраль 2026 года

22 января, четверг

Товарищеский матч. 17.30. «Зенит» — «Шанхай Порт» (матч проходил в Дохе)

3 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 15.00. «Зенит» — «Динамо»

6 февраля, пятница

Зимний кубок РПЛ. 19.15. «Краснодар» — «Зенит»

10 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 10.00. «Зенит» — ЦСКА

17 февраля, вторник

Товарищеский матч. 14.00. «Краснодар» — «Зенит»

27 февраля, пятница

Премьер-лига. 19.30. «Зенит» — «Балтика»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Зенита» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».