Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

23 января, 12:15

«Краснодар»: расписание матчей в январе и феврале

Расписание игр «Краснодара» во второй половине сезона-2025/26
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Чемпион и лидер первой части РПЛ «Краснодар» ведет подготовку ко второй половине сезона-2025/26.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион и лидер первой части РПЛ «Краснодар» ведет подготовку ко второй половине сезона-2025/26.

Команда Мурада Мусаева сыграет 27 января товарищеский матча против «Елимая». В начале февраля «быки» примут участие в зимнем кубке РПЛ, а 17 февраля проведут товарищескую игру с «Зенитом».

28 февраля краснодарцы примут «Ростовом» в 19-м туре чемпионата России.

«Краснодар»: расписание матчей на январь и февраль 2026 года

27 января, вторник

Товарищеский матч. 16.00. «Краснодар» — «Елимай» (матч пройдет в Дубае)

3 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 19.15. ЦСКА — «Краснодар»

6 февраля, пятница

Зимний кубок РПЛ. 19.15. «Краснодар» — «Зенит»

10 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 16.00. «Динамо» — «Краснодар»

17 февраля, вторник

Товарищеский матч. 14.00. «Краснодар» — «Зенит»

28 февраля, суббота

Премьер-лига. 14.30. «Краснодар» — «Ростов»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Краснодара» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Краснодар
Читайте также
«Зенит» потерял один из вариантов продать Луиса Энрике, а ЦСКА вышел из переговоров по 15-миллионному форварду. Трансферные слухи РПЛ
Что произошло за ночь 5 августа. Главное
Силовики начали проверку по факту трудоустройства в ГИТИС детей экс-ректора
Трамп заявил об ожидании результатов от переговоров с Ираном в течение 48 часов
«Трогать мою семью я никому никогда не позволю». Соболев объявил бойкот СМИ из-за сына
Российские синхронистки выиграли первое золото чемпионата Европы-2026
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
В «Црвене Звезде» опровергли информацию о возможном переходе Соболева этой зимой
Ненахов считает уход Баринова потерей для «Локомотива»
В «Локомотиве» ответили, были ли шансы сохранить Баринова
«Спартак» взял зимой только Сауся, но весной мы увидим совсем другую команду. Карседо перестраивает все
«За победу над «Барселоной» получил 80 тысяч долларов — самые большие премиальные в карьере». Откровенное интервью Нобоа
Колода козырей. Кордоба, Сперцян, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов — кто станет лучшим футболистом РПЛ-2025/26? Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» опубликовал видео с прибытием Вендела на сборы команды

«Зенит»: расписание матчей в январе и феврале
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости