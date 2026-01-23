«Краснодар»: расписание матчей в январе и феврале

Расписание игр «Краснодара» во второй половине сезона-2025/26

Чемпион и лидер первой части РПЛ «Краснодар» ведет подготовку ко второй половине сезона-2025/26.

Команда Мурада Мусаева сыграет 27 января товарищеский матча против «Елимая». В начале февраля «быки» примут участие в зимнем кубке РПЛ, а 17 февраля проведут товарищескую игру с «Зенитом».

28 февраля краснодарцы примут «Ростовом» в 19-м туре чемпионата России.

«Краснодар»: расписание матчей на январь и февраль 2026 года

27 января, вторник

Товарищеский матч. 16.00. «Краснодар» — «Елимай» (матч пройдет в Дубае)

3 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 19.15. ЦСКА — «Краснодар»

6 февраля, пятница

Зимний кубок РПЛ. 19.15. «Краснодар» — «Зенит»

10 февраля, вторник

Зимний кубок РПЛ. 16.00. «Динамо» — «Краснодар»

17 февраля, вторник

Товарищеский матч. 14.00. «Краснодар» — «Зенит»

28 февраля, суббота

Премьер-лига. 14.30. «Краснодар» — «Ростов»

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Краснодара» доступны на страницах РПЛ и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».