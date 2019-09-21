На 87-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» верное решение приняла бригада Сергея Карасева, засчитав гол зенитовца Олега Шатова. Первый ассистент Алексей Стипиди поступил правильно, не зафиксировав положение «вне игры» у полузащитника сине-бело-голубых. Тот в момент удара Роберта Мака не находился за линией офсайда — Шатов располагался дальше от линии ворот, чем мяч. (Александр Бобров)