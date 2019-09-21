На 90+3-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» (5:0) арбитр встречи Сергей Карасев во второй раз в этой игре отменил из-за положения «вне игры» гол форварда Артема Дзюбы.

Карасев сделал это не сразу, а после того, как видеоассистенты Михаил Вилков и Алексей Сухой продолжительное время изучали видеоповторы. Они решили, что в момент передачи с половины поля «Зенита» хавбек Роберт Мак, сделавший затем пас Дзюбе, немного зашел за линию офсайда. Карасев, выслушав мнение своих помощников, взятие ворот в итоге не засчитал и назначил свободный удар. (Александр Бобров)

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