«Зенит» — «Рубин»: Нино открыл счет

«Зенит» вышел вперед в матче с «Рубином» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 69-й минуте отличился Нино.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.