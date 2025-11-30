Нагорных о победе «Локомотива» над «Ростовом»: «Вся команда выступает как единый коллектив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» победу над «Ростовом» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Футболисты бьются с первой и до последней минуты. Вся команда выступает как единый коллектив. Сложная неделя, три игры за семь дней, это сказывается. Но с непростым и неудобным соперником — «Ростовом» — смогли победить достаточно уверенно. Хочу поздравить всю команду, молодцы! Ребята, вышедшие после травм, набирают форму. В нормальном состоянии подходим к последней неделе перед паузой. Хочется поздравить Диму Баринова с очень важным голом. И хочется поблагодарить Антона Митрюшкина, он помог команде в очень важный момент», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» с 34 очками поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Балтику» и «Зенит», но у сине-бело-голубых есть игра в запасе. «Ростов» идет десятым в турнирной таблице — 18 очков.