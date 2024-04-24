«Краснодар» — «Балтика»: Сперцян забил после паса Сафонова

«Краснодар» удвоил преимущество в матче 21-го тура чемпионата России с «Балтикой».

На 50-й минуте встречи гол забил Эдуард Сперцян после передачи голкипера «быков» Матвея Сафонова. Счет в игре стал 2:0 в пользу краснодарской команды.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика».