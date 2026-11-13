Семак о слухах, что «Зенит» не отпускает игроков в сборную России: «Это вызывает улыбку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о том, что петербургский клуб намеренно добился невызова некоторых футболистов в сборную России, чтобы лучше подготовиться к оставшимся матчам года.

«Еще ни разу не видел, чтобы главный тренер сборной думал о «Зените» или о каком-либо другом клубе. Главный тренер сборной решает свои задачи. Почему он не вызывает тех или иных игроков? Это его личное мнение о том, что он хочет видеть от своей команды, это решать только ему. По поводу состояния игроков? Это вызывает улыбку.

«Для нас всегда лучше, чтобы меньше игроков вызывали в сборные. Для подготовки — конечно, лучше. Для имиджа клуба тоже хорошо, когда ездят наши игроки в составы сборных Аргентины, Бразилии, Колумбии. Это имиджевая составляющая, но для подготовки — нет», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

На ноябрьские товарищеские матчи сборной России с Узбекистаном и Венесуэлой не были вызваны футболисты «Зенита» Александр Соболев и Максим Глушенков.

15 ноября «Зенит» проведет товарищеский матч с турецким «Трабзонспором» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.