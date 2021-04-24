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«Зенит» — «Ротор»: счет стал разгромным

17:54

«Зенит» довел счет до разгромного в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». На 65-й минуте гол забил Андрей Мостовой. Счет стал 3:0.

Зенит — Ротор

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