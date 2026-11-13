У Сане в «Галатасарае» 0 голевых действий за 15 матчей. В его спаде есть и влияние Батракова

Проиграл конкуренцию Акгюну.

Карьера 30-летнего Лероя Сане стремительно катится вниз.

Летом 2025 года он перешел в «Галатасарай» и выдал скромный первый сезон: оформил 7+9 по системе «гол плюс пас» во всех турнирах и всего 0+2 в Лиге чемпионов. Цифры можно было списать на адаптацию, но сейчас ситуация еще хуже: в 15 матчах у Сане 0+0 и роль запасного игрока.

На этом фоне он ожидаемо пролетел мимо заявки сборной Германии на матчи Лиги наций. «Лерой в этом сезоне еще не нашел свою игру. Я поговорю с ним, но пока этого не сделал», — объяснял Юрген Клопп в сентябре. С того момента положение Сане только ухудшилось.

Что случилось с одним из самых талантливых вингеров своего поколения?

Почему Сане сел в запас?

В прошлом сезоне немец определенно был одним из ключевых футболистов «Галатасарая». В турецкой Суперлиге он провел на поле 2286 минут — больше сыграли только пять футболистов команды. Хотя в Лиге чемпионов он выходил на поле не так регулярно: оставался в запасе во всех трех матчах против «Ливерпуля» и в первой встрече с «Ювентусом».

По сумме голевых действий в чемпионате (7+5) Сане оказался только пятым в команде, хотя по ожидаемым голевым передачам на 90 минут (0,27) уступил лишь Юнусу Акгюну и Габриэлу Саре (по 0,31), а по удачным обводкам лидировал (2,60). То есть отрезок не гениальный, но возможности улучшить показатели были.

В новом сезоне для Лероя все оказалось еще хуже. Если на старте он попадал в основу (в четырех из семи матчей во всех турнирах), то после предыдущей паузы на сборные — только один раз из восьми (60 минут против «Генчлербирлиги»).

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Тут есть два важных момента. Во-первых, Сане в плохой форме. Дело не только в 0+0: Лерой чаще всего не слишком влияет на игру после выходов на замену.

Лерой действует медленно и тормозит атаки. В эпизодах, когда он берет инициативу на себя и стягивает нескольких соперников, теряет мяч или слишком долго удерживает его и упускает момент для передачи.

Во-вторых, покупка Алексея Батракова перестроила структуру атаки «Галатасарая». Россиянин очень эффективен на позиции «десятки», поэтому Акгюн играет справа, на удобном для Сане фланге, откуда ему комфортно смещаться в центр под рабочую левую ногу.

Сейчас Акгюн смотрится гораздо интереснее и разнообразнее Сане, а слева Лерою не так привычно. Да и место Йылмаза в его нынешнем состоянии не вызывает сомнений, хотя стамбульцы подписали на этот фланг дорогостоящего Рафаэла Леау. Главный тренер Окан Бурук нащупал максимально вариативное сочетание в атаке и разрушать его ради такого Сане точно не будет.

Все это привело к тому, что Лерой потерял место в старте.

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В чем причина плохой формы?

Спад Сане связан с его предсказуемостью и частыми ошибками при обострении.

Лерой не снизил планку по количеству обводок, но их качество просело: он лезет в дриблинг и собирает вокруг себя нескольких соперников с прежним энтузиазмом, но защитники предугадывают его намерения и прерывают рывки. Сане слишком долго контролирует мяч и в последний момент резко уводит его в сторону внешней стороной стопы, но делает это медленно и в удобной для соперника манере.

Неоднократно Лерой срывал перспективные контратаки. Против «Генчлербирлиги» в одном из быстрых отрывов Сане сначала ускорился в зону с несколькими соперниками, затормозил и развернулся назад, но его намерения оказалось легко прочитать.

Добавляются еще и потери в простых эпизодах. Против «Амедспора» Лерой протащил мяч в середину, сблизился с хавбеком Райаном Равелосоном и покатил чуть назад на Сару, но сделал это настолько слабо, что соперник с легкостью перехватил мяч.

Еще Сане чаще ошибается при разрезающих передачах или может неаккуратно сыграть в стенку перед штрафной. На протяжении карьеры такие ошибки были характерны для Лероя в периоды плохой формы.

Хотя даже в кризисный отрезок Сане все равно опасен. Его нельзя оставлять один на один из-за угрозы обыгрыша, поэтому соперники накрывают Лероя вдвоем, а партнеры пользуются этим и находят свободное пространство рядом.

Иногда Сане сам страдает от действий окружения. Против «Штутгарта» в контратаке он здорово отвлек нескольких соперников и разгрузил Виктора Осимхена, но форвард сделал неудачный ответный пас не в темп.

Но глобально Лерой все еще не вышел даже на уровень прошлого сезона.

Какие перспективы в «Галатасарае»?

Дальнейшая карьера Сане в «Галатасарае» зависит не только от самого игрока. Если Йылмаз, Батраков и Акгюн не сбавят темп, то места в основе Лерою в ближайшее время не достанется.

Единственный шанс — выход на пик формы и попытка выиграть конкуренцию у Акгюна. Если Сане перестанет терять мяч в очевидных эпизодах и начнет эффективнее распоряжаться им после обводок, Бурук может предоставить ему больше игрового времени. «Сане работает на 100 процентов на каждой тренировке. Он делает все возможное, чтобы вернуть себе место в основе», — уверен тренер.

Но на данный момент прогресса нет: Сане не влияет на атаку напрямую и слишком часто тормозит владение при большом количестве касаний. При этом ему нужно доказывать свой уровень после выходов на замену при разных сценариях, и в отдельных матчах трудно быстро адаптироваться, хотя есть и преимущество против уставших защитников.