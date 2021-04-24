Зенитовец Дуглас Сантос избежал предупреждения за симуляцию. Пенальти не назначен правильно
На 27-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения Дугласа Сантоса. Судья верно оценил единоборство Соломона Кверквелии с соперником и определил, что волгоградец не фолил.
Часть экспертов «СЭ» считает, что Мешкову было достаточно продолжить игру. Другая часть выступила за то, что зенитовцу следовало вынести предупреждение за неспортивное поведение. (Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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