Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Зенитовец Дуглас Сантос избежал предупреждения за симуляцию. Пенальти не назначен правильно

17:53
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор». Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор».
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор».
Теги:

На 27-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ротор» арбитр Виталий Мешков правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения Дугласа Сантоса. Судья верно оценил единоборство Соломона Кверквелии с соперником и определил, что волгоградец не фолил.

Часть экспертов «СЭ» считает, что Мешкову было достаточно продолжить игру. Другая часть выступила за то, что зенитовцу следовало вынести предупреждение за неспортивное поведение. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16965
Все опросы
«Зенит» теперь не упустит чемпионство?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
«Пил пиво со сметаной и яйцом, а еще смесь для грудничков». Почему тело ветерана ММА покрылось шишками
«Зенит» разгромил «Ротор» на своем поле
РПЛ, 27-й тур: расписание и трансляции всех матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры