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«Динамо» — «Химки»: смотреть трансляцию матча

17:15
«Динамо» на своем поле примет «Химки». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» на своем поле примет «Химки». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 24 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом туре «Химки» обыграли соперника со счетом 1:0. «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице с 46 баллами, на счету подмосковного клуба 38 очков в восьмая строчка.

Следить за матчем «Динамо» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Химки»

Динамо — Химки

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