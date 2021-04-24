«Динамо» — «Химки»: смотреть трансляцию матча
В субботу, 24 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В первом туре «Химки» обыграли соперника со счетом 1:0. «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице с 46 баллами, на счету подмосковного клуба 38 очков в восьмая строчка.
Следить за матчем «Динамо» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Динамо» — «Химки»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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