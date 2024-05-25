ЦСКА — «Урал»: Акинфеев отразил пенальти

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти в матче заключительного, 30-го тура РПЛ против «Урала».

Голкипер отразил удар бразильского форварда екатеринбуржцев Гильермо Шеттине на 65-й минуте встречи.

В пятницу, 24 мая 38-летний Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона-2025/26.