«Балтика» — «Локомотив»: Лисакович забил гол с пенальти

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«Балтика» отыграла один мяч в матче 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».

На 76-й минуте игры нападающий казанской команды Виталий Лисакович реализовал пенальти, назначенный за фол Антона Миранчука на Александре Осипове.

Счет в матче на данный момент 2:1 в пользу железнодорожников.