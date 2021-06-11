«Химки» начнут начнут подготовку к новому сезону 15 июня

Подмосковные «Химки» начнут подготовку к новому сезону 15 июня, сообщает пресс-служба команды.

Игроки клуба соберутся на базе «Химок», где пройдут полное медицинское обследование. С 16 по 19 июня футболисты будут заниматься на «Родине». 20-го июня начнутся двенадцатидневные сборы на подмосковной базе «Кратово». В этот период «Химки» проведут два товарищеских матча.

С 11 по 18 июня «Химки» примут участие в турнире «Кубок Париматч Премьер».