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«Химки» начнут начнут подготовку к новому сезону 15 июня

14:57
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Подмосковные «Химки» начнут подготовку к новому сезону 15 июня, сообщает пресс-служба команды.

Игроки клуба соберутся на базе «Химок», где пройдут полное медицинское обследование. С 16 по 19 июня футболисты будут заниматься на «Родине». 20-го июня начнутся двенадцатидневные сборы на подмосковной базе «Кратово». В этот период «Химки» проведут два товарищеских матча.

С 11 по 18 июня «Химки» примут участие в турнире «Кубок Париматч Премьер».

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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