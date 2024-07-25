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Сегодня, 15:36

«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

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Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Дугласом Сантосом до окончания сезона-2026/27 с возможностью продления соглашения еще на один год.

Сантос перешел в «Зенит» в июле 2019 года из «Гамбурга» за 14 миллионов евро. За это время бразилец вместе с сине-бело-голубыми стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным победителем национального Кубка.

На счету Сантоса 183 сыгранных матча за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал 30 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: ФК «Зенит»
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
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5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
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12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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Динамо – Локомотив
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