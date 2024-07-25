«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом

«Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Дугласом Сантосом до окончания сезона-2026/27 с возможностью продления соглашения еще на один год.

Сантос перешел в «Зенит» в июле 2019 года из «Гамбурга» за 14 миллионов евро. За это время бразилец вместе с сине-бело-голубыми стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным победителем национального Кубка.

На счету Сантоса 183 сыгранных матча за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал 30 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.