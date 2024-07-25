Бывший судья Чеботарев рассказал, для чего арбитров отправляют на детектор лжи
Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о практике проверки судей профессиональных лиг на полиграфе.
С этого сезона 69-летний экс-рефери не работает на матчах РПЛ и ФНЛ, о причинах исключения из списка инспекторов он узнал из разговора с председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым.
— Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» А Костин (Александр Костин, еще один бывший инспектор. — Прим. «СЭ») его послал еще конкретнее. Понятно же, что для меня все кончено. Костину-то предлагали детектор лжи пройти!
— Шутите?
— Каманцев предложил. Представляете? Это вообще!
— Только ему?
— Да многим судьям. Еськова, Вилкова убрали как раз из-за этого — были в показаниях детектора какие-то отклонения. Сейчас убрали Стрельцова, хорошего судью из Ростова. Ему Каманцев вообще предложил сдавать судей, которые что-то знают.
— Не верю, что правильно понял смысл всего этого.
— Предлагал, чтобы тот вроде как работал на него. Ну и заодно предложил Костину пройти детектор лжи. Как будто тот убийца какой-то. Многим судьям такое сегодня предлагают! А первыми туда отправили Вилкова и Лешу Еськова, арбитра международной категории. Еще когда Ашот Хачатурянц руководил. Над нами вся Европа смеется! Это ж кошмар просто!
— Что Мажич про все это думает?
— Мажич знает и молчит. Они ж вместе с Каманцевым работают.
— Полиграф пройти не так просто, полагаете?
— Думаю, не каждый пройдет. Вот Казарцев проходил два раза. Он военный, ему легко. Я вот что хочу сказать: пускай Каманцев сам пройдет детектор лжи. А мы посмотрим, как он ответит на некоторые вопросы. Как и некоторые его работники.
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|Динамо
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|Оренбург
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|Локомотив
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6
|Динамо Мх
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|Краснодар
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|Химки
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|ЦСКА
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12
|Акрон
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13
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14
|Факел
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|1-3
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15
|Спартак
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16
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Кр. Советов – Ростов
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Пари НН – ЦСКА
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|27.07
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Динамо – Локомотив
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|17:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
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Факел – Акрон
|- : -
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Химки – Спартак
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Оренбург – Ахмат
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Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
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Солтмурад Бакаев
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Алексей Батраков
Локомотив
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Динамо
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Маркус Вендел
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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Даниил Фомин
Динамо
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Сергей Брызгалов
Факел
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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