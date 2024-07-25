Бывший судья Чеботарев рассказал, для чего арбитров отправляют на детектор лжи

Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о практике проверки судей профессиональных лиг на полиграфе.

С этого сезона 69-летний экс-рефери не работает на матчах РПЛ и ФНЛ, о причинах исключения из списка инспекторов он узнал из разговора с председателем судейского комитета РФС Павлом Каманцевым.

— Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» А Костин (Александр Костин, еще один бывший инспектор. — Прим. «СЭ») его послал еще конкретнее. Понятно же, что для меня все кончено. Костину-то предлагали детектор лжи пройти!

— Шутите?

— Каманцев предложил. Представляете? Это вообще!

— Только ему?

— Да многим судьям. Еськова, Вилкова убрали как раз из-за этого — были в показаниях детектора какие-то отклонения. Сейчас убрали Стрельцова, хорошего судью из Ростова. Ему Каманцев вообще предложил сдавать судей, которые что-то знают.

— Не верю, что правильно понял смысл всего этого.

— Предлагал, чтобы тот вроде как работал на него. Ну и заодно предложил Костину пройти детектор лжи. Как будто тот убийца какой-то. Многим судьям такое сегодня предлагают! А первыми туда отправили Вилкова и Лешу Еськова, арбитра международной категории. Еще когда Ашот Хачатурянц руководил. Над нами вся Европа смеется! Это ж кошмар просто!

— Что Мажич про все это думает?

— Мажич знает и молчит. Они ж вместе с Каманцевым работают.

— Полиграф пройти не так просто, полагаете?

— Думаю, не каждый пройдет. Вот Казарцев проходил два раза. Он военный, ему легко. Я вот что хочу сказать: пускай Каманцев сам пройдет детектор лжи. А мы посмотрим, как он ответит на некоторые вопросы. Как и некоторые его работники.

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