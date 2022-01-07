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«Зенит» примет участие в товарищеском турнире в Португалии

13:00
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«Зенит» примет участие в товарищеском турнире Atlantic Cup, который пройдет в Португалии.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на групповом этапе подопечные Сергея Семака сыграют два матча: 3 февраля с «Мидтьюлландом» и 7 февраля — с АИКом.

Помимо петербуржцев в турнире примут участие «Брондбю», «Мидтьюлланд», АИК, «Хальмстад», «Волеренга», «Брейдаблик» и «Брентфорд».

Победители групп сыграют в финале, вторые команды проведут матч за третье место, третьи разыграют пятое и шестое места, четвертые — седьмое и восьмое. Финальные матчи состоятся 11 февраля.

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Карен Саркисян все материалы автора

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