«Зенит» примет участие в товарищеском турнире в Португалии
13:00
«Зенит» примет участие в товарищеском турнире Atlantic Cup, который пройдет в Португалии.
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на групповом этапе подопечные Сергея Семака сыграют два матча: 3 февраля с «Мидтьюлландом» и 7 февраля — с АИКом.
Помимо петербуржцев в турнире примут участие «Брондбю», «Мидтьюлланд», АИК, «Хальмстад», «Волеренга», «Брейдаблик» и «Брентфорд».
Победители групп сыграют в финале, вторые команды проведут матч за третье место, третьи разыграют пятое и шестое места, четвертые — седьмое и восьмое. Финальные матчи состоятся 11 февраля.
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