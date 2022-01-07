Воспитанник «Динамо» Лацкевич рассказал о непростом периоде жизни

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич рассказал о непростом периоде своей жизни.

Футболист рассказал что, мошенники украли у него более 2 миллионов рублей, которые до сих пор не удалось вернуть.

«Все попытки вернуть были безуспешными, а долг растет. Может, из-за всех этих проблем и организм дает слабину и не получается полноценно с футболом.

Жду не чуда, но каких-то перемен. Хотел вернуться в «Ислочь», но что-то затянулось. Там идут просмотровые сборы, должен быть звонок. Руки опускать не хочется, постараюсь вернуться", — цитирует Лацкевича Sport.24.

22-летний полузащитник считался одним из самых перспективных игроков академии «Динамо». Сейчас у него нет предложений.