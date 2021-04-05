Министр физической культуры и спорта московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от «Зенита» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ (0:2).

«Чемпион есть чемпион. Могу сказать, что за игру команды не стыдно. Имели свои моменты, подвела реализация. Мирзов мог забивать, но, к сожалению, не повезло. У «Зенита» собраны высококлассные игроки. Важно ли было помочь «Спартаку»? Думаю, что многие игроки со спартаковским прошлым уже настоящие химчане (смеется). Они играют именно за «Химки». Повторюсь, сегодня мы играли против чемпиона и показали достойную игру. Получилось так, что серия без поражений была от «Зенита» до «Зенита». Это футбол. Сейчас все мысли уже о следующем матче», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» в рамках 24- го тура Тинькофф РПЛ проиграли «Зениту» (0:2) и остались на 9-м месте. Подмосковный клуб прервал серию из 10 матчей без поражений.

(Владимир Пушкарев)