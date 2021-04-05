Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев выразил свои соболезнования в связи со смертью Виктора Дородных, капитана армейцев начала 1960-х.

«Мы были с ним в хороших, приятельских отношениях. Бывал часто у него дома, жил рядом со стадионом и хорошо знал его жену. Очень приятный и общительный, грубого слова никогда не скажет. В футбольном плане был асом. Никогда не ударит ногой сзади, как сейчас все друг друга окучивают, как идиоты. Был для меня наставником, потому был постарше, учил футбольному уму-разуму. Совсем недавно разговаривал с ним по телефону, поздравлял с 85-летием», — сказал Пономарев «СЭ».

Владимир Пономарев добавил, что в последнем их разговоре он спросил о самочувствии Дородных — тот чувствовал себя хорошо, голос был бодрым. Пономарев не знает, что случилось с его бывшим одноклубником.

«Может, заболел этим чертовым вирусом. До этого он ничем абсолютно не болел, жил загородом. Как-то сидели с ним на трибуне, смотрели матч на «Динамо», а я перед этим впервые в жизни засадил гол в свои ворота. Проигрывали 1:0, но потом на ничью вывели. А я еще молодой был, 23 года, сижу с ним и плачу, переживал очень. Виктор меня успокоил: «Подумаешь, не первый и не последний твой автогол», — добавил Пономарев.

Дородный выступал за красно-синих с 1955 по 1965 год, пять раз становился бронзовым призером чемпионата СССР. После окончания спортивной карьеры Виктор Дородных был тренером команды вооруженных сил демократической республики Афганистан.

(Екатерина Звенигородская)