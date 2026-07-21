Ерохин: «Не исключаю и не подтверждаю, что это может быть мой последний сезон»

Форвард «Зенита» Александр Ерохин ответил, может ли сезон-2026/27 стать последним в его карьере.

В июне 36-летний футболист продлил контракт с питерским клубом на сезон.

«В наше время никто не знает, что будет завтра, а что будет через год, сложно загадывать, поэтому посмотрим. Может сложиться по-разному, поэтому всегда надеемся на лучшее и готовимся к худшему, работаем, чтобы команда побеждала и радовала болельщиков. Не исключаю и не подтверждаю, что может быть последний сезон», — цитирует Ерохина ТАСС.

По словам игрока, он примет решение, опираясь на то, как команда проведет сезон, на личное состояние и желание. Ерохин добавил, что на сегодняшний момент у него есть мотивация помогать команде.

Ерохин играет за «Зенит» с 2017 года. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий 7 раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и 5 раз — Суперкубок страны.