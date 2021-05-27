«Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы

Пресс-служба «Зенита» поздравила «Вильярреал» с победой в Лиге Европы. Испанский клуб в финале обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти).

«Поздравляем «Вильярреал». Мы знаем, что это за чувство, когда побеждаешь «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении.

Congratulations to @Eng_Villarreal we know that feeling too beating United ? #UELfinal pic.twitter.com/BIGzMoYPjF — FC Zenit Mauritius (@fczenit_mru) May 26, 2021

В августе 2008 года «Зенит» играл против «МЮ» в матче за Суперкубок Европы. Петербургский клуб в той встрече одержал победу (2:1).