«Зенит» поздравил Спаллетти с 67-летием

«Зенит» поздравил бывшего тренера команды Лучано Спаллетти с днем рождения.

7 марта итальянскому специалисту исполняется 67 лет.

«С праздником, Мистер», — говорится в сообщении в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством петербуржцы дважды стали чемпионами России, а также по разу выграли Кубок и Суперкубок страны.

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