Шишкарев: «Глубоко уважаю Галицкого, хочется повторить его успех»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в комментарии для «СЭ» рассказал о дружбе с владельцем футбольного «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Я глубоко уважаю Галицкого — это мой старший товарищ. Я ему по-доброму завидую. Но поскольку я тоже Сергей Николаевич и родом с того же края, что и он, то хочу повторить его успех. Мы с ним общаемся, поздравляю его с победами, достижениями. Когда пытались с «Черноморцем» выйти в РПЛ, он готов был помочь с ареной. Сергей Николаевич предлагал свой стадион на 7 тысяч в качестве резервного, но его нельзя было лицензировать», — сказал Шишкарев «СЭ».

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В сезоне-2024/25 команда впервые в истории завоевала золото чемпионата России.

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